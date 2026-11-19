Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 26 ANK 245 plakalı tanker çarpıştı. Kazada 2 araç da yoldan çıktı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.A. ile yanındaki İ.H.M. yaralandı, Mehmet Özçelik (35) ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 2 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Ş.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazanın ardından tankerin şoförü İ.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.