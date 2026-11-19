AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni katılımlar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan belediye başkanları ve başkanvekillerini kabul ederek rozetlerini taktı.
AK Parti'ye katılan isimler belli oldu
AK Parti'ye katıldığı açıklanan 9 isim şöyle sıralandı:
- Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
- Büşra Özdemir: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili
- Sefer Karaahmetoğlu: Beyoğlu Belediye Başkanvekili
- Saniye Caran: Antalya Korkuteli Belediye Başkanı
- Fahri Duran: Antalya Demre Belediye Başkanı
- Erdinç Altıok: Adana Yumurtalık Belediye Başkanı
- Bülent Kara: Giresun Tirebolu Belediye Başkanı
- Özkan Günenç: Edirne Enez Belediye Başkanı
- Ramazan Karakaya: Uşak Karahallı Belediye Başkanı
Gerçekleşen katılımların ardından söz konusu belediyelerdeki siyasi dengeler yeniden gündeme geldi.
Muhabir: Melisa Sapaz