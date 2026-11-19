2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Erdoğan açıkladı

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AK Parti'ye katıldığı açıklanan 9 isim şöyle sıralandı:

AK Parti'ye katılan isimler belli oldu

AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni katılımlar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan belediye başkanları ve başkanvekillerini kabul ederek rozetlerini taktı.

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