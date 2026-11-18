Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'den Başak Şengül'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin gündemindeki ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, seçimlere kadar çözülmesi gerektiğini düşündüğü 7 temel başlığı sıralayarak yeni yol haritalarına ilişkin mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıkladığı 7 temel sorun

Bahçeli, Türkiye'nin öncelikli sorunlarını şu başlıklar altında topladı:

Eğitim ve istihdam Yoksulluk Yolsuzluk Adalet Orta sınıf Basın ve sorumluluk Boşanmalar Evlilikten Uzun Sürüyor! İçeriği Görüntüle Terörsüz Türkiye

Bahçeli, bu sorunların seçimlere kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'den yoksulluk ve orta sınıf açıklaması

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Bahçeli, son 20 yılda elde edilen kazanımlara rağmen ekonomik gelişmelerin yoksulluğu artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Yoksulluğun toplumun farklı kesimlerinde hissedildiğini belirten Bahçeli, gelir eşitsizliğinin toplumsal kaygıları derinleştirdiğini ifade etti.

Orta sınıfın ekonomik durumuna da dikkat çeken MHP lideri, bu kesimin kendisini tükenmiş hissettiğini ve sermayenin dar bir grubun elinde toplandığına yönelik bir algının oluştuğunu söyledi.

Yolsuzluk ve adalet vurgusu

Bahçeli, yolsuzluğun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi, hukuki ve etik bir sorun olduğunu belirtti.

Fon skandalı, Ahbap olayı ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına değinen Bahçeli, bu gelişmelerin siyaset kurumuna duyulan güveni aşındırdığını savundu.

Adalet başlığında ise hukuk sisteminin toplumsal güvenin korunmasındaki rolüne işaret ederek hukukun etkin işlemesinin önemini vurguladı.

Eğitim, istihdam ve basın özgürlüğüne dikkat çekti

Eğitim ile istihdam politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, gençlerin hem mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi hem de kültürel değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Basın ve sorumluluk başlığında ise medya içeriklerine ilişkin eleştirilerde bulunan Bahçeli, basın özgürlüğü ile hukuki ve ahlaki sorumluluk arasında denge kurulması gerektiğini savundu.

Terörsüz Türkiye mesajı

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecini yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmayan, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesi olarak değerlendirdi.

Sürecin toplumsal mutabakat ve ortak akılla yürütülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, kalıcı huzur ve güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Bahçeli'den yeni yol haritası: Yağmur Stratejisi

MHP lideri, belirlediği sorunların çözümü için "Yağmur Stratejisi" adını verdikleri yaklaşımı anlattı.

Ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi, toplumsal refahın artırılması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Cumhur İttifakı içindeki siyasi hedeflerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütmenin başında kalmasını desteklediğini belirten Bahçeli, MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, partisinin Meclis'teki gücünün artmasının dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve çalışanlara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: tv100, Başak Şengül'ün Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği özel görüşme