Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Grup içerisinde bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu söylemesi üzerine karada ve denizde geniş katılımlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 11.50'de Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkiinde deniz yoluyla yasadışı geçiş hazırlığında olan bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Ekiplerce 17 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler seferber oldu. Bölgeye Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sarp ve makilik arazide iz süren ekipler, çalışmalara termal dron desteğiyle devam etti.

Öte yandan, havadan yapılan termal dronlu taramalar sırasında, arazide gruplar halinde saklandığı belirlenen başka kaçak göçmenler de tespit edilip, yakalandı.

Ekiplerin kayıp olduğu belirtilen kız çocuğunu bulmak için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.