Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklaması, milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. 18 Kasım 2026 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsaması hedeflenen düzenlemenin 2027 yılına girilmeden hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak maaşlara yapılacak artışın miktarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.

Emekli maaşlarına yeni düzenleme ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmasının yılbaşından önce tamamlanacağını belirtti. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğiyle yürürlüğe konulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

Açıklamanın ardından emekliler, düzenlemenin Aralık ayında yasalaşıp yasalaşmayacağını ve yeni maaşların hangi tarihten itibaren hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı.

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yeni düzenlemenin en çok merak edilen konusu, maaş artışlarının ne kadar olacağı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmanın yaş ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi. Buna karşın bütün emeklilere aynı oranda zam yapılıp yapılmayacağı veya farklı emekli grupları için ayrı hesaplama yöntemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmadı.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemede, emeklilik sistemindeki aylık farklılıklarının nasıl ele alınacağı da önem taşıyor.

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından yeni emekli maaşlarına ilişkin kesin bir tutar veya zam oranı duyurulmadı.

Yaş ve prim gün sayısı emekli maaşlarını nasıl etkileyecek?

Yeni çalışmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, emeklilerin yaşları ile prim ödeme sürelerinin değerlendirmeye alınacak olması.

Bu yaklaşım, farklı prim gün sayılarına sahip emeklilerin aylıklarının nasıl hesaplanacağı sorusunu gündeme getirdi.

Basına yansıyan değerlendirmelerde, ileri yaştaki emeklilere yönelik ek iyileştirme ve refah payı gibi seçeneklerin ele alındığı belirtiliyor. Ancak söz konusu formüllerin hangisinin uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

Milyonlarca emeklinin yanıt beklediği bir diğer soru ise en düşük emekli aylığının yeniden belirlenip belirlenmeyeceği.

Yeni düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağının açıklanması, düşük aylık alan vatandaşların beklentisini artırdı.

Kamuoyunda en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, maaşlara ilave refah payı eklenmesi ve prim gün sayısına göre farklı artışlar yapılması gibi seçenekler tartışılıyor.

Ancak en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan yeni maaş tablolarının kesinleşmiş rakamlar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabilecek mi?

Erdoğan'ın açıklamasında düzenlemenin 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacağı belirtildi.

Bununla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar için artışların aynı yöntemle mi hesaplanacağı, yoksa farklı kriterlerin mi uygulanacağı henüz belli olmadı.

Düzenlemenin ayrıntılarının hazırlanacak yasal metinle netleşmesi bekleniyor.

Gözler TBMM'den gelecek açıklamalarda

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmeye ilişkin süreçte gözler şimdi ekonomi yönetimine ve TBMM'ye çevrildi.

Düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirilmesi hedeflenirken, maaş artışlarının tutarı, kimlere hangi kriterlerle uygulanacağı ve ilk ödemenin ne zaman yapılacağı henüz kesinleşmedi.

17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren çalışmanın ayrıntıları, resmi açıklamalar ve Meclis süreciyle birlikte netlik kazanacak.