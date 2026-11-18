Antalya Havalimanı'nda bomba ihbarı paniğe neden oldu. Rusya'nın Azimuth Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, yapılan ihbarın ardından güvenlik prosedürleri kapsamında özel bir alana yönlendirildi.
Mineralnye Vody-Antalya seferini gerçekleştiren Sukhoi Superjet 100 tipi uçakta bomba bulunduğu yönündeki ihbar üzerine havalimanında önlemler alındı.
69 KİŞİ UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ
RA-89120 tescilli uçakta 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. İhbarın ardından takibe alınan uçak için Antalya Havalimanı'nda 5 numaralı apronda güvenli park alanı tahsis edildi.
Antalya Havalimanı'nın 2'nci pistine iniş yapan uçak, güvenlik amacıyla belirlenen bölgeye çekildi. Ardından uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi.
UÇAKTA ARAMA BAŞLATILDI
Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından güvenlik ekipleri uçakta detaylı arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili güvenlik prosedürleri uygulanırken, uçaktaki bomba ihbarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.