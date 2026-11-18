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Olayla ilgili güvenlik prosedürleri uygulanırken, uçaktaki bomba ihbarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Antalya Havalimanı'nın 2'nci pistine iniş yapan uçak, güvenlik amacıyla belirlenen bölgeye çekildi. Ardından uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi.

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RA-89120 tescilli uçakta 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. İhbarın ardından takibe alınan uçak için Antalya Havalimanı'nda 5 numaralı apronda güvenli park alanı tahsis edildi.

Antalya Havalimanı'nda bomba ihbarı paniğe neden oldu. Rusya'nın Azimuth Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, yapılan ihbarın ardından güvenlik prosedürleri kapsamında özel bir alana yönlendirildi.

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