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Son istifa kararıyla birlikte Özdemir'in siyasi yol haritası yeniden gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Büşra Özdemir, ekim ayında gündeme gelen parti değiştireceği yönündeki iddiaları reddetmiş ve CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Ancak Özdemir'in AK Parti'ye geçeceğine ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. İstifanın ardından gözler Özdemir'den ve AK Parti yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi.

Özdemir'in istifa gerekçesine ilişkin henüz kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Temmuz 2025'te başkan vekilliğine seçilen Büşra Özdemir'in istifası, siyasi kulislerde bir süredir konuşulan parti değişikliği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Antalya siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü CHP'den istifa etti. CHP kaynakları, Özdemir'in partisinden ayrıldığını doğruladı.

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