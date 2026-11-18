Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz kardeş Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldık. İş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldiğimiz buluşmamızda; Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret, enerji, müteahhitlik ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğimizi daha ileri taşıyacak yatırım fırsatlarını konuştuk. Ayrıca, firmalarımızın talep ve beklentilerini istişare etme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için iş dünyamızın girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen başta DEİK ve DTİK olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyor, Özbekistan'da faaliyet gösteren iş insanlarımıza başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.