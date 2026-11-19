Türk sanayisinin ve sivil toplum kültürünün öncü kuruluşlarından Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), ülkemizin sanayi hafızasına sahip çıkmak adına çok kritik bir girişime imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’nda 33 yıl emek vererek Fırınlar Başmühendisliğinden emekli olan, Kıbrıs Gazisi, sivil toplum önderi ve yazar Fikret Gökçe, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ı ziyaret ederek Türkiye’nin sanayi mirası için hayati bir mücadeleyi başlattı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, bu anlamlı ziyaretin ve ÜLKÜ Yüksek Fırını’nı kurtarma mücadelesinin Türkiye’nin ortak meselesi olması gerektiğini vurguladı.

"GEÇMİŞİN ALIN TERİNE VE SANAYİ TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Veli Sarıtoprak, şöyle konuştu: "Ömrünü vatanına, üretimine ve toplumsal değerlerimize adamış kıymetli gazimiz, mühendis ve yazar Fikret Gökçe’yi TÜSİAV çatısı altında ağırlamaktan onur duydum. Fikret Bey, sadece Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’nda 33 yıl üstün hizmetlerde bulunmuş bir mühendis değil; aynı zamanda ülkemizde engelli haklarından sivil toplum kültürüne, deprem bilincinden milli tarihimize kadar pek çok alanda iz bırakmış gerçek bir gönül insanıdır.

Bugün, Sayın Gökçe’nin öncülüğünde, ülkemizin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir-Çelik Fabrikaları bünyesindeki simge yapılarımızdan biri olan ÜLKÜ Yüksek Fırını’nın yok edilmemesi için çok haklı ve ulvi bir mücadele başlatılmış bulunmaktadır. 1939 yılında FATMA ile başlayan, 1950’de ZEYNEP ile devam eden sıvı ham demir üretim serüveninin yaşayan son tanığı olan ve 1962 yılında devreye giren ÜLKÜ Fırını, bugüne kadar Karabük'te üretilen milyonlarca ton demirin neredeyse yarısına imza atmıştır.”

SANAYİ TARİHİNE IŞIK TUTAN BİR ÖMÜR: FİKRET GÖKÇE

Kardemir’in özelleştirme sürecine kadar Fırınlar Başmühendisliği yapan, ardından devletin zirvesinde özürlüler idaresinde kritik görevler üstlenen, Kıbrıs Gazisi unvanıyla birlikte "Yerli ve Milli Bu Uçakları 100 Yıl Önce Biz Yapıyorduk" ve "Demlenmiş Köşe Yazıları" gibi eserleriyle toplumsal hafızaya yön veren Fikret Gökçe’nin başlattığı bu kampanya, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında büyük yankı uyandırmaya başladı. TÜSİAV öncülüğünde ulusal basına ve kamuoyuna duyurulan bu çağrının, Bakanlık nezdindeki yerinde inceleme süreçleriyle birlikte en kısa sürede somut bir neticeye ulaşması bekleniyor.

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