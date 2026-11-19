Yönetmeliğe göre adayların, başvuracakları lisans türüne uygun ve geçerli bir sağlık sertifikasına sahip olmaları zorunluluğu devam ederken; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmaları gerekecek.

Affa Uğramış Olsa Bile Lisansa Engel Teşkil Edecek Suçlar

Yeni düzenleme kapsamında, adayların affa uğramış olsalar dahi aşağıda yer alan suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı aranacak:

Devlet Güvenliği ve Anayasal Düzen: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile casusluk.

Kişi Dokunulmazlığı ve Kamu Düzeni: Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,kasten öldürme, müstehcenlik, fuhuş ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması.

Uyuşturucu Suçları: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak amacıyla satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma.

Ekonomik ve Mali Suçlar: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama), zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

Özel Kanunlara Muhalefet: Terörle Mücadele Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar. Fon Mağdurları Ankara’da Eylem Düzenleyecek! İçeriği Görüntüle

Kamu Görevinden Çıkarılmamış Olma Şartı

Yönetmelikteki bir diğer kritik maddeye göre; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılan kişiler de pilot lisansı başvurusunda bulunamayacak.