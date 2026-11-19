Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde yaşandı. İnegöl'den Bursa istikametine giden Sait Ö. idaresindeki 16 ARC 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Çağcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle beraber yola savrulan Çağcı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi burada yapılan Çağcı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil şoförü Sait Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA