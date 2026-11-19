Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki Akıl Küpü Kütüphaneleri ilk ara tatilde öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Kütüphanelerde öğrenciler için ders çalışma salonları, sessiz okuma alanları ve mola verebilecekleri bölümler bulunuyor.

Melikgazi Belediyesi kütüphane sayısını artırmayı hedefliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere ve eğitime yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini söyledi. Kütüphaneleri sık sık ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Palancıoğlu, bu alanların gençlere güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunduğunu ifade etti.

Ara tatildeki yoğun ilginin kütüphanelerin öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verdiğini gösterdiğini belirten Palancıoğlu, ilçede 18 olan Akıl Küpü Kütüphanesi sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.