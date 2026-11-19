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Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi (veya e-Devlet giriş seçeneği) ile sonuç ekranı görüntülenebilir.

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Adaylar sınav sonuç belgelerine herhangi bir basılı gönderim beklemeksizin dijital ortamda ulaşabiliyor:

"25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanırken, ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

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