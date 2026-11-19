Ünlü ressam Vincent van Gogh’un 1890 tarihli başyapıtı "Châtaigniers en Fleurs" (Çiçek Açan Kestane Ağaçları), Sotheby’s’in Manhattan’daki müzayede salonunda komisyonlar dahil 190,4 milyon dolara alıcı buldu.

Bir haftadan kısa bir süre içinde mülkiyet krizi nedeniyle büyük risk altına giren tablo, son dakika uzlaşısıyla satışa çıkarılarak sanatçı için yeni bir müzayede rekoruna imza attı. Enflasyona göre ayarlanmış verilere göre eser, açık artırmada satılan tüm zamanların en pahalı altıncı tablosu oldu.

ZORLU MÜZAYEDE

Akşam ışığında çiçek açan büyük bir kestane ağacını tasvir eden eser için düzenlenen açık artırmada teklif veren alıcı sayısının oldukça sınırlı olduğu görüldü.

Müzayede görevlisi Oliver Barker, yeni teklifleri çekebilmek için üç dakikadan fazla süre çaba sarf etti.

Sotheby’s’in kontrol hissesini elinde bulunduran Patrick Drahi’nin satışı salonun arka sıralarından asık suratlı ve gergin bir ifadeyle takip etmesi dikkat çekti.

GİZLİ UZLAŞMA

Tablonun müzayedeye çıkabilmesi, satıştan günler önce varılan gizli bir uzlaşma sayesinde mümkün oldu:

Eserin önceki sahibinin Yahudi mirasçıları, geçtiğimiz hafta tablonun 1930'larda Nazi zulmü baskısı altında elden çıkarıldığını belirterek eser üzerinde hak iddia etmişti.

Mevcut satıcılar olan Arjantinli Blaquier-Arrieta ailesi ile mirasçılar arasında Pazartesi günü gerçekleştirilen uzun müzakereler sonucunda gizli bir anlaşmaya varıldı ve bu uzlaşma müzayedenin önünü açtı.