Final Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim alan çocukların resim çalışmaları ile müzik performansları, "Tek Sahne İki Sanat" etkinliğinde sanatseverlerle buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Resim Eğitmeni Sibel Şenler ile müzik eğitmeni Mustafa Karami'nin rehberliğinde hazırlanan etkinlikte çocuklar, eğitim sürecinde edindikleri birikimi, eserleri ve sahne performanslarıyla izleyicilerle paylaştı.

Çocukların sanat eğitimi süresince hazırladığı resimlerin bir araya getirildiği etkinlikte, 14 öğrenciye ait 56 eser sergilendi. Seçkide Deniz İlay Tosun, Deniz Can, Nehir Can, Ahsen Akça, Nehir Taşan, Eralp Emir Sert, Defne Kılıç, Mert Kaybal, Aden Bulut, Aden Özdemir, İdil Yıldırım, Arda Beyazıt, Defne Demirkol ve Defne Sayıcı'nın çalışmaları yer aldı.

Çocukların hayal dünyalarını ve çevrelerine ilişkin gözlemlerini yansıttıkları eserlerde hayvan figürleri, portreler ve farklı karakterlerin yanı sıra çeşitli renk ve kompozisyonlar dikkati çekti.

Sergilenen eserler arasında Deniz İlay Tosun'un "kalp tutan ayı", Nehir Taşan'ın "balık", Eralp Emir Sert ve İdil Yıldırım'ın "kedi" figürleri ile Defne Demirkol'un portre çalışması da yer aldı.

RESİMLERİN ARASINA PİYANO VE GİTAR SESLERİ KARIŞTI

Etkinlik yalnızca resim sergisiyle sınırlı kalmadı. Piyano ve elektro gitar başta olmak üzere farklı enstrümanlarla sahneye çıkan öğrenciler, eğitimleri boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri aileleri ve davetliler için seslendirdi.

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