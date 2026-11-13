Genelge kapsamında valiliklerin koordinasyonunda kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bilgi paylaşımı ve işbirliği sağlanarak, yol, trafik ve acil müdahale tedbirleri zamanında ve eş güdüm içinde uygulanacak.

Vali ve kaymakamların başkanlığında emniyet, jandarma, il afet ve acil durum müdürlükleri, kara yolları bölge ve şube birimleri, belediyeler, meteoroloji, sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, ilgili yol işletmecileri ve ihtiyaç duyulan diğer paydaşların katılımıyla kış mevsimi trafik koordinasyon toplantıları düzenlenerek alınması gereken tedbirler belirlenecek.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolların trafiğe kapanması halinde iller arasındaki koordinasyon valilikler aracılığıyla sağlanacak. İl ve ilçe merkezlerinde veya dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların kara yoluna çıkmasına izin verilmeyecek, güzergahı kullanacak taşıtlar yollar elverişli hale gelinceye kadar uygun yerlerde bekletilecek.

Turizm bölgelerinin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak

Özellikle çekici ve yarı römork takılı taşıtların yoğun kar yağışı ve tipi olan günlerde trafiğe çıkmasının oluşturduğu risk dikkate alınarak, etkilenen güzergahlarda bu taşıtların seyretmesine izin verilmeyecek.

Kış turizmi bölgelerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak bu güzergahlarda ek tedbirler alınacak.

Şehir içi ve şehirler arası kara yollarının trafiğe kapanması veya trafiğin yoğunlaşması halinde taşıt trafiği önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Mevsim koşullarına uygun olarak kara yolları üzerindeki ve çevresindeki yatay ve düşey trafik işaretlemeleri kontrol edilerek eksiklikler giderilecek.

Otoyollar başta olmak üzere kara yollarında karla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma, polis ve ilgili diğer birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, güzergahların açık tutulması için her türlü tedbir alınacak.

Yol ve mevsim koşulları nedeniyle kapanan güzergahların trafiğe süratle açılması amacıyla kurtarıcı ve çekiciler, ilgili yol kuruluşu ile kolluğun belirlediği güvenli noktalarda hazır bulundurulacak. Fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla çekici ve kurtarıcı ücret tarifeleri yetkili kurum ve odalarca belirlenip güncellenerek kamuoyuna duyurulacak. Tarifeyi aşan veya açıklanmayan bedel taleplerine ilişkin şikayetler, yetkili denetim birimlerince titizlikle incelenerek işlem yapılacak.

İl sınırlarında kış lastiği uygulamasına ilişkin kararlar valiliklerce alınacak

Kara yollarında mevsim koşulları nedeniyle mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden yararlanmaları sağlanacak.

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, 15 Kasım'dan takip eden yılın 15 Nisan'ına kadar kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması için gerekli denetimler yapılacak. Özellikle şehirler arası yolcu otobüsleri terminal çıkışlarında kontrol edilecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçların bu kurala uymadığının tespiti halinde, araçlara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilmesi için Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Belgesi düzenlenecek.

İl sınırlarında kış lastiği uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ve uygulama süresinin belirlenen tarih aralığının öncesinde veya sonrasında birer ay uzatılıp uzatılmayacağı konusunda valiliklerce alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

Sis, yanal rüzgar, kar sürgünü, gizli buzlanma ve benzeri olumsuzlukların yaşandığı kesimlere gelmeden önce sürücüler, megafonlu, LED ekranlı panel cihazı bulunan ekip araçlarıyla veya kara yollarındaki üst geçit LED panelleri aracılığıyla, 'görüş mesafesinin azaldığı', 'takip mesafesini artırmaları', 'şerit izleme kurallarına uymaları', 'sis farlarını kullanmaları', 'yavaş ve dikkatli seyretmeleri' ve 'gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları' konularında uyarılacak.

Halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanması teşvik edilecek

Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla halkın toplu taşıma araçlarından yararlanması teşvik edilecek. Trafik ekip ve timlerinin kara yollarında yapacağı çalışma ile denetimlerde, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge'ye uyulacak.

Trafik ekip ve timlerine zorunlu haller dışında trafik düzenlemesi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. İhtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri birimlerce karşılanacak.

Alınan tüm tedbirlere rağmen kara yollarının trafiğe kapanması veya ulaşımda aksamalar yaşanması halinde durum, ivedilikle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Yönetim Merkezinin '0312 462 22 21' ve '0505 318 00 88' numaralı telefonlarına, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezinin ise '0538 860 85 04' ve '0312 456 24 22' numaralı telefonlarına bildirilecek.





Muhabir: Muhammed Nuri Erdoğan, Arife Yıldız Ünal