Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetleri, ayıplı mal ve hizmet, hatalı faturalandırma, ücret iadesi ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları karara bağlamanın yanı sıra, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Başvuruların yüzde 77'si e-Devlet'ten yapıldı

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre, tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20 milyon başvuru hakkında karar verdi.

Bu yılın 10 ayında, tüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı ve 776 bin 822 uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı. Aynı dönemde yapılan başvuruların toplam parasal değeri ise 15,6 milyar lira oldu.

Başvuruların yüzde 77'si, e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet ve diğer başvuru kanallarından gelen 246 bin 875 başvuru da cevaplandırıldı.

Bu yılın 10 ayında, 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan iletilen 315 bin 356 çağrıya cevap verilerek, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi sağlandı.

186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyor

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları, tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirleniyor.

Bu kapsamda, 2026 yılı için 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekiyor.

Söz konusu miktar ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor.

Sözlü başvuru yapılamıyor

Başvurular, şahsen veya avukat aracılığıyla elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Tüketici hakem heyetlerine, sözlü başvuruda bulunulamıyor. Tüketiciler başvurularını, Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden takip edebiliyor.

Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi durumunda, bunun ispatına yönelik bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi gerekiyor.