Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliğinden daha önce haklarında işlem yapılan veya yapılmayan örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bugün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.