Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'i afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişiye afet eğitimi verdi. Eğitim alanlar arasından 3 bine yakın kişi aktif afet gönüllüsü olarak çalışmalara dahil edildi. ABB, 7 gün 24 saat görev yapan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve yaklaşık 110 bin metrekarelik alana kurulu Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi ile afet hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında eğitim, koordinasyon, lojistik altyapı ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programlarla belediye çalışanlarından sivil toplum kuruluşlarına, çocuklardan konut görevlilerine kadar toplumun farklı kesimlerine afet bilinci kazandırılıyor.

ABB'DEN 25 BİN KİŞİYE AFET EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitimlerin AFAD tarafından eğitici eğitmen sertifikasına sahip uzmanlar tarafından verildiğini aktaran Erel, “Eğitimlerimize önem veriyoruz. AFAD tarafından eğitici eğitmen sertifikasına sahip eğitmenlerimizin verdiği eğitimler oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 25 bin kişiye bu eğitimlerimizi şu ana kadar verdik. Bunun yaklaşık 3 bine yakınını aktif eğitim gönüllüsü olarak kadromuza kattık. Gönüllülerimizle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetler olsun istemeyiz, olduğunda ise biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız” dedi.

AKOM 7 GÜN 24 SAAT GÖREV YAPIYOR

ABB bünyesinde faaliyet gösteren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olası afet ve acil durumlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütüyor. Merkez, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremleri AFAD ile koordineli şekilde takip ediyor.

Ankara dışında meydana gelen afetlerde ilgili iller ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişim kurularak ihtiyaçlar belirleniyor ve gerekli desteğin sağlanması için koordinasyon yürütülüyor. Belediye birimlerinin temsilcileri de AKOM'da birlikte görev yapıyor.

Başkent'te yaşanabilecek sel, taşkın ve su baskınlarına karşı meteorolojik uyarılar takip edilerek ilgili ekipler harekete geçiriliyor. AKOM, Valiliğe bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile de iş birliği yaparak ihbar ve uyarılara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

110 BİN METREKARELİK AFET EĞİTİM VE LOJİSTİK MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'nde, olası afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere araç, ekipman ve ihtiyaç malzemeleri hazır bulunduruluyor.

Müdahale ekiplerinin desteklenmesi amacıyla merkezde mobil araçların yanı sıra mobil fırın, yemekhane, manav, duş ve tuvalet gibi afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek imkanlar da yer alıyor. Merkezdeki malzemelerin bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılırken, araç ve ekipmanlar ihtiyaç halinde Ankara'da ve diğer illerde yürütülen çalışmalarda kullanılabiliyor.

Merkezde bulunan eğitim sınıflarında ise afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

AFET PLANLARI 6 AYDA BİR GÜNCELLENİYOR

ABB, afet hazırlık çalışmalarını Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda yürütüyor. Bu kapsamda belediyenin kurumsal Afet Müdahale Planı ve Risk Azaltma Planı'nın yanı sıra yangın, defin, sel, taşkın, su baskını, kar ve buzla mücadele eylem planları da hazırlandı.

Söz konusu planlar 6 ayda bir gözden geçirilerek güncelleniyor. Planların uygulanabilirliğini değerlendirmek ve olası afetlerde görev alacak birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla saha ve masa başı tatbikatları düzenleniyor. Tatbikatlarla müdahale süreçleri test edilirken, birimler arası iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.