Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'ye ulaşıyor

Afrika üzerinden taşınan çöl tozlarının hafta sonu Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Atmosferdeki toz parçacıklarının yağış bulutlarıyla birleşmesiyle birlikte yağmurun çamurlu şekilde yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günleri etkili olması beklenen hava olayının Ankara'nın yanı sıra farklı illerde de görülmesi öngörülüyor.

Ankaralıların hafta sonu planları etkilenebilir

Çamur yağışının özellikle açık alanlarda bulunan araçları etkilemesi bekleniyor. Yağışla birlikte araçların camlarında, kaportalarında ve balkon gibi açık yüzeylerde çamur lekeleri oluşabileceği ifade ediliyor.

Araç yıkatacaklara uyarı

Hafta sonu beklenen çamur yağışı nedeniyle araç sahiplerine temizlik işlemlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Yağışın ardından araçların yeniden kirlenmemesi için yıkama işleminin hava koşulları normale döndükten sonra yapılması öneriliyor.