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İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 12 Mart Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak mesleki çalışmalar, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Ara tatil döneminde öğretmenlerin mesleki çalışmaları da gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler, ara tatil öncesinde yarın son derslerine girecek. 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflardaki yerini alacak.

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