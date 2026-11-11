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Örgüt içinde geçmişte faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan zanlının adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan kişilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

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