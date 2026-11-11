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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay esnasında tırın içinde uyuyan M.R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çalık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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