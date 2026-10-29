Elektrikli Otomobilde Avrupa’nın Zirvesinde Hangi Ülke Var? Türkiye’nin Sırası Dikkat Çekti

Konserve ve Dondurulmuş Gıdalar Ne Kadar Sağlıklı?

Ankara’da 29 Ekim Alarmı! Çok Sayıda Yol Trafiğe Kapatılacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Vatandaşlar, uçağın akrobatik hareketlerle yaptığı gösteri uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen gösteri öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.