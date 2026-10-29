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Garcia-Page, Castilla-La Mancha bölgesinde 50 yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü, 60 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Hastanede bulunan yaralılardan 15'inin kritik durumda olduğunu kaydeden Garcia-Page, bu hastalardan 4'ünün durumunda iyileşme belirtileri görüldüğünü ifade etti. Yetkililerin enkaz altında başka ceset kalmadığına inandığını dile getiren Garcia-Page, ekiplerin enkazda arama çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyindeki Toledo vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a çıktı. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page yaptığı açıklamada, kaza yerinde yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

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