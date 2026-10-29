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Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde M.B. (32) yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çakmak köyü kırsalında da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır, Sudan, Eritre ve Cezayir uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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