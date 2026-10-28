Ankara’da Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalar kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirilecek törenler nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren başta Kızılay ve Ulus olmak üzere kent merkezindeki birçok cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Kutlama programlarının akışı ve trafik yoğunluğuna göre ilave güzergâhlarda da kısıtlamalar uygulanabilecek.

Ankara’da 29 Ekim’de Hangi Yollar Kapatılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, saat 06.00’dan itibaren aşağıdaki yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak:

Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü

Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü

İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü

İstiklal Caddesi’nin tamamı

İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bölümü

Cumhuriyet Caddesi

Çankırı Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

Mithatpaşa Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölümü

Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasındaki bölümü

Millî Müdafaa Caddesi

Kumrular Caddesi

Necatibey Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi

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Belirtilen güzergâhların yanı sıra bu yollara bağlanan cadde ve sokaklarda da çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

İhtiyaç Halinde Yeni Yollar da Kapatılabilecek

Emniyet Müdürlüğü, kutlama programlarının gerektirmesi halinde bazı güzergâhlarda da geçici trafik kısıtlaması uygulanabileceğini bildirdi.

Bu kapsamda gerektiğinde trafiğe kapatılabilecek yollar şöyle:

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bu caddeye açılan yolların tamamı

Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı

Celal Bayar Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasındaki bölümü

A. Adnan Saygun Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile Denizciler Caddesi arasındaki bölümü

Anafartalar Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile Hükümet Caddesi ve Susam Sokak arasında kalan bölümü

Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki bölümü

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı

29 Ekim’de kent merkezinde seyahat edecek sürücülerin trafik kısıtlamalarını dikkate alarak güzergâhlarını önceden planlamaları önem taşıyor. Özellikle Kızılay, Ulus ve Anadolu Meydanı çevresinde ulaşımda yoğunluk yaşanabileceği için sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün güncel duyurularını takip etmeleri öneriliyor.