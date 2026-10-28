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Türk Yıldızları, yarın gerçekleştireceği uçuşlar öncesi bugün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gösteri uçuşu 15.45-16.00, Anıtkabir'deki saygı uçuşu ise 17.30-17.45 arasında yapılacak.

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