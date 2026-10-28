Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gösteri uçuşu 15.45-16.00, Anıtkabir'deki saygı uçuşu ise 17.30-17.45 arasında yapılacak.
Türk Yıldızları, yarın gerçekleştireceği uçuşlar öncesi bugün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.
Kaynak: DHA