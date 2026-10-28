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Tören öncesinde aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakalanan katılımcılara zor anlar yaşatırken, Katılımcılar yağıştan korunmaya çalıştı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından çelenk töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

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