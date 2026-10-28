Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. E.E.Ç. (21) yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil, 52 AHP 250 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile motosiklette bulunan Hacı Halil Atalar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdulkerim Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ SABAH YAKALANDI
Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç., sabah saatlerinde yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.