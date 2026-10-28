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Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç., sabah saatlerinde yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdulkerim Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile motosiklette bulunan Hacı Halil Atalar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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