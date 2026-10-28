Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken desteğin 1 trilyon 112 milyar lira olduğunu belirten Gürer, bütçede doğrudan tarımsal destek için 235 milyar lira ayrıldığını ifade etti. Aradaki 877 milyar liralık farka dikkat çeken Gürer, çiftçinin bankalara olan borcunun 1 trilyon 511 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

“ÇİFTÇİYE VERİLMESİ GEREKEN DESTEK 1 TRİLYON 112 MİLYAR LİRA”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesini değerlendiren Ömer Fethi Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesi 740 milyar lira olarak açıklandı. Ancak çiftçiye verilmesi gereken desteği değerlendirirken Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine bakmak gerekiyor. Bu madde, milli gelirin yüzde 1’inin tarımsal destek olarak çiftçiye verilmesini öngörüyor” dedi.

KANUN ÇOK AÇIK KAFA KARIŞTIRMAYA GEREK YOK



CHP Niğde Milletvekili ,Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer “Tarım Kanunu

MADDE 21 – Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.” Denilmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bütçe ve Plan Komisyonunda yaptığı konuşmada 2027 yılında bütçede tarımsal destek programları için 235 milyar lira ayrıldığını açıklamıştır. Tarım Kanuna göre çiftçimize verilmesi gereken destek verilmemektedir” dedi.

FARK 877 MİLYAR LİRA

Ömer Fethi Gürer, “2027 yılı için Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken destek 1 trilyon 112 milyar liradır. Ancak Cumhurbaşkanlığı programında doğrudan tarımsal destek için ayrılan kaynak 235 milyar liradır. Aradaki fark 877 milyar liradır. Bu kaynak çiftçiye ayrılmıyor” diye konuştu.



“ÇİFTÇİNİN BANKALARA BORCU 1 TRİLYON 511 MİLYAR LİRA”



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde çiftçilerin bankalara olan borcu 1 trilyon 511 milyar liraya ulaşmış durumda. Çiftçiye gerekli ve yeterli destek verilmiyor. Üretici, üretime başlamadan önce ihtiyaç duyduğu kaynağı bulamıyor. Üretim döneminde de yeterli desteği alamıyor. Sonuçta çiftçi borçlanmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Tarım Kanunu çıktığından bu yana çiftçiye verilmesi gereken desteklerle fiilen verilen destekler arasındaki fark 2 trilyon lirayı aşmış durumda. Çiftçiye hakkı olan destek zamanında verilseydi üretici bu kadar borç yükü altında kalmazdı. Çiftçinin borç sorununun çözümü, üreticiyi yeterli kaynakla desteklemekten geçiyor” dedi.

“TARIMSAL YATIRIMLAR İLE ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEK BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI”



Tarımsal destek miktarları açıklanırken farklı harcama kalemlerinin birlikte değerlendirilmesine tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğrudan üreticiye verilen destek ile tarıma yapılan toplam harcamanın birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, “Bakanlık açıklama yapıyor ve tarımsal desteğin şu kadar olduğunu söylüyor. Ancak bu rakamların içinde yatırımlar da yer alabiliyor. Oysa çiftçinin doğrudan alacağı destek başka, tarıma yapılan toplam yatırım başka bir konudur” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanlığı programında çiftçiye ayrılan doğrudan destek 235 milyar lira olarak yer alıyorsa hesabı bunun üzerinden yapmak gerekir. Tarım Kanunu’na göre verilmesi gereken 1 trilyon 112 milyar lirayla karşılaştırdığımızda, 877 milyar liralık eksiklik ortaya çıkıyor. Rakamları farklı kalemleri bir araya getirerek değerlendirmek, çiftçinin eline geçen desteği olduğundan fazla gösterir” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜK ALIM FİYATLARI VE ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR”

CHP Tarım,Orman ve Köy İşleri Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon (KİT)Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi yeterli desteği alamıyor. Ürettiği ürünün alım fiyatı beklentisini karşılamıyor. Gübre, yem, mazot ve diğer girdilerin maliyeti sürekli artıyor. Üretici bir yandan ürününü değerinde satmaya çalışıyor, diğer yandan borcunu ödemeye uğraşıyor. Bu koşullarda tarımsal üretimi sürdürebilmek giderek zorlaşıyor” dedi.

Mazot fiyatlarındaki artışa da değinen Gürer, “Geçen yıl litresi 55 lira olan mazotun fiyatı bu yıl 100 lirayı buldu. Mazot maliyetindeki bu artış, tarladaki üretim giderlerini doğrudan etkiliyor. Destekler ve alım fiyatları belirlenirken çiftçinin refahı, üretim maliyetleri ve emeğinin karşılığı dikkate alınmalıdır” diye konuştu.



“KAMUCU PLANLAMAYA DAYALI TARIM POLİTİKASI GEREKLİ”



Türkiye’nin tarım politikalarında planlamaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürünün ne kadar yetiştirileceğini planlamamız gerekiyor. Çiftçi ne ekeceğini, ürününü kaça satacağını ve ne kadar destek alacağını önceden bilmeli. Üretici, hasat döneminde ürününü satacak pazar aramak zorunda bırakılmamalı. Kamucu planlamayı esas alan bir tarım politikasına ihtiyacımız var” dedi.

Kooperatifçiliğin güçlendirilmesi gerektiğini de belirten Gürer, “Kooperatifçilik geliştirilmeli. Üreticilerin örgütlü biçimde üretim yapması, ürünlerini değerlendirmesi ve pazarlaması desteklenmeli. Tarımdaki sorunlara kamucu bir anlayışla yaklaşılmalı. Yem ve gübrede yüzde 50 sübvansiyon sağlanmalı. Çiftçinin üretim maliyetleri düşürülmeden tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiye destek veriyoruz demekle çiftçinin sorunu çözülmüyor. Önemli olan, üreticinin hesabına ne kadar doğrudan destek aktarıldığıdır. Tarım Kanunu’nun öngördüğü destekler verilmeli, üretici üretimden koparılmamalı. Çiftçinin borç yükünü azaltmak, maliyetlerini düşürmek ve tüketicinin uygun fiyatla gıdaya ulaşmasını sağlamak için üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası uygulanmalıdır.”dedi.

EMEKLİ GIDAYA ERİŞMEKTE ZORLANIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2025 yılına göre 2026 yılında özellikle meyve üretiminde önemli artış yaşandığını belirtti.Gürer zirai don nedeni ile geçen yıl çok önemli bir ürün kaybı yaşandı.Bu yıl havalar iyi gitti.Ürün ağaçta kaldı.Rafta,pazarda ürün fiyatları emekli gelirine göre gerilemedi.Ürün var.Üretici ürün satamadığı yerde emekli cebinde gelir istediği ürün almasına yermiyor” dedi.