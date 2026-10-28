Antalya’nın Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’dan acı haber geldi. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kalp krizi geçiren Kara’nın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

BUGÜN RESMÎ TÖREN DÜZENLENECEK

Valilik açıklamasına göre İhsan Kara için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da, Valilik Hükümet Konağı önünde (Cumhuriyet Meydanı) resmî tören düzenlenecek.

KONYA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

İhsan Kara’nın cenaze namazı, 30 Ekim Cuma günü Konya’nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak. Kara, namazın ardından Üçler Mezarlığı’nda defnedilecek.

Antalya Valiliği, yayımladığı taziye mesajında merhum kaymakama Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.