ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Texas’ta katılacağı seçim mitingi için Washington’dan ayrılırken havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Demokratların çoğunluğu kazanması ihtimalini değerlendirdi.

Demokratların Kongre’de çoğunluğu elde etmesi durumunda nasıl çalışacağı sorulan Trump, veto yetkisine dikkat çekti. Trump, “Benim güçlü bir veto hakkım var. Umarım böyle bir durum yaşanmaz ancak olursa, bu daha önce birçok başkanın başına gelmiştir. Güçlü bir veto hakkınız vardır ve sonunda bir şekilde anlaşmanın yolunu bulursunuz” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarına koşulsuz saygı gösterip göstermeyeceği sorusuna da yanıt veren Trump, “Seçimler dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım” dedi.