Kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesindeki Savaklı mevkisinde meydana geldi. Malatya’dan Adıyaman yönüne ilerleyen Yılmaz K. yönetimindeki 46 AAN 837 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz K. ile araçta bulunan Musa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişi, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA