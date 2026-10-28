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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada sürücü Yılmaz K. ile araçta bulunan Musa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişi, tedavi altına alındı.

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