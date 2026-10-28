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YENİ Parti’nin olağan kurultayında parti yönetiminin belirlenmesi ve yeni dönem çalışmalarının şekillenmesi bekleniyor.

Kurultay öncesinde genel başkanlık ön seçimi de gerçekleştirilecek. 5 Kasım’a kadar partiye üye olanlar, 8 Kasım’da yapılacak ön seçimde oy kullanabilecek.

YENİ Parti’de kurultay takvimi netleşti. Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin açıklamasına göre, partinin 1’inci Olağan Kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da düzenlenecek.

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