YENİ Parti’de kurultay takvimi netleşti. Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin açıklamasına göre, partinin 1’inci Olağan Kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da düzenlenecek.
Parti Meclisi toplantısında alınan kararla kurultay tarihi oy birliğiyle belirlendi.
GENEL BAŞKANLIK ÖN SEÇİMİ 8 KASIM’DA
Kurultay öncesinde genel başkanlık ön seçimi de gerçekleştirilecek. 5 Kasım’a kadar partiye üye olanlar, 8 Kasım’da yapılacak ön seçimde oy kullanabilecek.
YENİ Parti’nin olağan kurultayında parti yönetiminin belirlenmesi ve yeni dönem çalışmalarının şekillenmesi bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi