Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. İran, 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla takım sıralamasında zirveye yerleşirken Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş madalyayla bitirdi.

İran, Grekoromen Stilde Zirveye Çıktı

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın grekoromen stil müsabakalarında İran, elde ettiği 9 madalyayla şampiyonluğa ulaştı. On sıkletin dokuzunda madalya kazanan İran, takım sıralamasında topladığı 192 puanla ilk sırada yer aldı.

Yedi sıklette final mücadelesine çıkan İranlı güreşçiler, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Azerbaycan 104 puanla ikinci, Özbekistan ise 80 puanla üçüncü sırayı aldı.

Türkiye adına 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, finalde güreşerek gümüş madalya kazandı. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden Sarıçiçek, organizasyonu ikincilikle tamamladı.

Eldaniz Azizli'den 5'inci Dünya Şampiyonluğu

Azerbaycanlı güreşçi Eldaniz Azizli, grekoromen stil 55 kilo finalinde İranlı Payam Farzad Ahmadi Balootaki'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Azizli, bu sonuçla kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Azerbaycan'ın organizasyondaki diğer altın madalyası ise 77 kiloda Sanan Süleymanov'dan geldi.

Grekoromen Stilde Altın Madalya Kazanan Güreşçiler

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şöyle:

55 kilo: Eldaniz Azizli (Azerbaycan)

60 kilo: Koto Gomi (Japonya)

63 kilo: Karen Aslanyan (Ermenistan)

67 kilo: Saeid Esmaeili (İran)

72 kilo: Danial Sohrabi (İran)

77 kilo: Sanan Süleymanov (Azerbaycan)

82 kilo: Gholamreza Javad Farokhisenjani (İran)

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97 kilo: Kiryl Maskevich (Belarus)

130 kilo: Fardin Shaban Hedayati (İran)