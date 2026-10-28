Kaza, Toledo bölgesindeki Urda yakınlarında meydana geldi. İspanya’nın demiryolu altyapı işletmecisi Adif, iki trenin çarpışması nedeniyle Madrid-Endülüs hızlı tren hattındaki seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Olay yerine itfaiye, sivil koruma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılara müdahale için helikopterler ve yoğun bakım ambulanslarının da bölgede görev yaptığı bildirildi.

Can kaybına ilişkin sayı henüz bağımsız kaynaklarla doğrulanmış değil. Kazaya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.