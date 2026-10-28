Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasından acı haber geldi. Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Akaş’ın vefatını, görev yaptığı Can Yayınları duyurdu.

Yayınevinin açıklamasında, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ın kaybından duyulan üzüntü dile getirilerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletildi.

BİR HAFTA ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, ekim ayında hayatını kaybetmişti. Aile tarafından yapılan açıklamada genç Can’ın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu belirtilmişti.

Oğlunun vefatının ardından elektronik sigaranın olası sağlık risklerine dikkat çeken Cem Akaş, gençlerin ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etmişti.