Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında paralarını bekleyen yatırımcıları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 8’inci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında, tasfiye süreçlerindeki son durum ve ödeme takvimi ele alındı.

Açıklamaya göre, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor. Ödemelerin, yatırımcı başına her bir fon için 1 milyon lirayı aşmayacak şekilde yapılması planlanıyor.

Ödemeler hangi bankalar aracılığıyla yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre, olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemeler Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. TERA Portföy fonlarının tasfiye sürecinde İş Bankası, Pusula Portföy fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak.

Ara ödemeler, yatırımcıların tasfiye sonunda hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilecek. Ödeme sürecinde mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcıların net yatırım tutarlarının esas alınması bekleniyor.

71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi

Fonların tasfiye sürecine ilişkin paylaşılan verilere göre, 23 Ekim 2026 itibarıyla 93 fon kapsamında 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

Tasfiye sürecindeki fon sayısının 131’den 38’e gerilediği belirtilirken, olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarının yaklaşık 125 milyar lira olduğu bildirildi.

Yatırımcılar için kritik tarih 30 Ekim

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ödeme bekleyen yatırımcılar için gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. İlk ara ödemelerin bu tarihte başlaması planlanırken, sürecin ilerleyişi ve ödeme ayrıntılarına ilişkin açıklamaların ilgili kurumlar ve bankalar tarafından yapılması bekleniyor.