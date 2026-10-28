İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu özel bir ışıklandırmayla kutlamaya hazırlanıyor. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen çalışma kapsamında Hava Trafik Kontrol Kulesi, Cumhuriyet Bayramı boyunca kırmızı-beyaz renklere bürünecek.
Kulede gerçekleştirilecek özel ışıklandırma, havalimanını kullanan yolcuların yanı sıra çevredeki güzergâhlardan geçenler tarafından da görülebilecek. Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel hazırlanan görsel şölenle bayram coşkusunun gökyüzüne taşınması hedefleniyor.
Kaynak: DHA