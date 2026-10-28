Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve özel sektör işverenlerini desteklemek amacıyla uygulanan sigorta primi teşviki, işletmelere önemli avantajlar sunuyor. Mali Müşavir Özlem Pekduraner, gerekli şartları sağlayan işverenlerin kadın çalışan istihdamında 6 ila 54 ay arasında değişen sürelerle prim teşvikinden yararlanabileceğine dikkat çekti.

Kadın istihdamının artırılmasının hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirten Mali Müşavir Özlem Pekduraner, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan istihdam teşviklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“KADIN İSTİHDAMI İŞLETMELER İÇİN DE ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının üretime, istihdama ve ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Pekduraner, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın istihdamını destekleyen sigorta primi teşvikleri, işverenlerin istihdam maliyetlerini azaltırken kadınların ekonomik hayata katılımını da güçlendirmektedir. Özellikle personel ihtiyacı bulunan işletmelerin bu destekleri yakından takip etmesi, hem maliyet avantajı elde etmeleri hem de sürdürülebilir istihdama katkı sunmaları açısından önem taşımaktadır.”

“54 AYA VARAN TEŞVİKTEN YARARLANMAK MÜMKÜN”

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 10. madde kapsamında uygulanan teşvike ilişkin bilgi veren Pekduraner, 18 yaşından büyük kadın sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenlerinin, gerekli koşulları sağlamaları halinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan sigorta primi işveren hissesi desteğinden 6 ila 54 ay arasında değişen sürelerle yararlanabildiğini belirtti.

Pekduraner, teşvikten yararlanılabilmesi için kadın çalışanın 18 yaşından büyük olması, 1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe giriş tarihinden önceki altı aylık dönemde işsiz bulunması ve fiilen çalışması gerektiğini ifade etti.

“İŞVERENLERİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ ŞART”

Teşvik uygulamasında yalnızca çalışana ilişkin koşulların yeterli olmadığını belirten Pekduraner, işverenlerin de belirli yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“İşverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermeleri, sigorta primlerini zamanında ödemeleri ve SGK'ya vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Borçların mevzuata uygun şekilde yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması halinde de teşvikten yararlanılması mümkündür. Ayrıca kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve teşvik kapsamında işe alınan personelin, önceki altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.”

“İŞLETMELER TEŞVİK HAKLARINI GÖZDEN KAÇIRMAMALI”

İşletmelerin mevcut teşvik imkânlarını yeterince değerlendirememesi nedeniyle önemli mali avantajlardan mahrum kalabildiğine dikkat çeken Pekduraner, özellikle yeni personel alımı öncesinde teşvik şartlarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

“İşletmeler açısından doğru mali planlama yalnızca giderlerin kontrol edilmesiyle sınırlı değildir. Mevzuatın sunduğu yasal teşvik ve desteklerden etkin şekilde yararlanmak da finansal yönetimin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle işverenlerin personel istihdamı öncesinde teşvik uygunluğunu değerlendirmeleri, gerekli kontrolleri yapmaları ve başvuru süreçlerini dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.”