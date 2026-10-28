Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda, Avaz Araştırma ve Strateji Genel Merkezi tarafından “Türk Milleti’nin Çerçevesi” başlıklı konferans düzenlendi. Türk milletinin tarihî köklerinin, millî kimliğinin ve ortak değerlerinin ele alındığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; konferansta konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin sahip olduğu tarihî birikim, coğrafi konum, insan kaynağı ve doğal zenginliklerin doğru politikalarla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Büyük devlet olmanın yalnızca geniş topraklara, kalabalık nüfusa, yer altı kaynaklarına veya askerî güce sahip olmakla açıklanamayacağını belirten Çömez, asıl belirleyici unsurun ülkenin nasıl yönetildiği ve vatandaşların yaşam koşulları olduğunu ifade etti.

Bir ülkenin güçlü sayılabilmesi için vatandaşlarının huzur, güven ve refah içinde yaşaması gerektiğini dile getiren Çömez, demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, adalet mekanizmasının etkin olması ve kamu yönetiminin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“BÜYÜK DEVLET OLMAK İÇİN DOĞRU YÖNETİM ŞART”

Büyük devlet olmanın ölçütlerini farklı ülkeler üzerinden anlatan Grup Başkanvekili Çömez, coğrafi büyüklüğün, nüfusun, stratejik konumun, doğal kaynakların ve tarihî geçmişin tek başına yeterli olmadığını belirtti. Bu unsurların ancak doğru bir yönetim anlayışıyla toplumsal refaha dönüştürülebileceğini kaydeden Çömez, şöyle konuştu: “Her şeyimiz var; toprağımız var, insanımız var, tarihimiz var, yer altı kaynaklarımız var. Jeopolitik konumumuz büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bunların hiçbiri tek başına yeterli değil. Ne olması lazım? O ülkenin ya da o devletin iyi yönetilmesi lazım. İnsanların mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşayabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi lazım.” Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çeken Çömez, vatandaşların devlet kurumlarına güven duymasının güçlü bir toplumun temel şartlarından biri olduğunu ifade etti.

FİNLANDİYA VE TAYVAN ÖRNEKLERİYLE KALKINMA MODELİNİ ANLATTI

Konuşmasında Finlandiya ve Tayvan’ın kalkınma süreçlerine geniş yer ayıran Çömez, bu ülkelerin eğitim, teknoloji, sanayi ve üretim alanlarında attıkları adımları örnek gösterdi. Finlandiya’nın savaşların ardından yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Çömez, ülkedeki toplumsal güvene ve vatandaşların devlete duyduğu inanca dikkat çekti. Çömez, Finlandiya’nın kalkınma sürecinden çıkarılması gereken dersin yalnızca ekonomik büyüme olmadığını, güvenli ve öngörülebilir bir toplumsal düzenin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Tayvan’ın gelişimini de anlatan Çömez, ülkenin tarımsal üretimden sanayiye, sanayiden ileri teknolojiye uzanan bir dönüşüm gerçekleştirdiğini dile getirdi. Özellikle mikroçip sektöründeki gelişmelere değinen Çömez, teknoloji yatırımlarının ve nitelikli insan kaynağının ülkelerin küresel rekabet gücünü belirlediğini ifade etti. Tayvan’ın teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Çömez, gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilmelerinin önemini vurguladı. Türkiye’de ise gençlerin gelecek kaygısı nedeniyle yurt dışına gitmeyi düşündüklerini savunan Çömez, bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. “Gençlerimizin bu ülkede kalmak, üretmek ve geleceğini burada kurmak istemesi gerekiyor” mesajını veren Çömez, Türkiye’nin eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında uzun vadeli politikalar geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

ATATÜRK’ÜN KALKINMA VİZYONUNU HATIRLATTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki kalkınma hamlelerine değinen İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Mustafa Kemal Atatürk döneminde eğitim, sanayi, tarım ve finans alanlarında atılan adımları hatırlattı. Sümerbank, şeker fabrikaları ve uçak üretimi girişimleri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Çömez, Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik bir kalkınma anlayışının benimsendiğini söyledi.

Kayseri’deki uçak üretim faaliyetlerine ve Türkiye’nin geçmişte havacılık alanında attığı adımlara dikkat çeken Çömez, sanayileşme vizyonunun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Brezilya’nın havacılık sektöründeki gelişimini de örnek gösteren Çömez, Türkiye’nin de kendi teknolojisini geliştirebilecek insan kaynağına ve tarihî birikime sahip olduğunu ifade etti.

Çömez, kalkınmanın yalnızca dışarıdan teknoloji satın almakla sağlanamayacağını belirterek gençlerin yurt dışında eğitim almasının, bilgi ve deneyim kazandıktan sonra ülkelerine dönerek üretime katkı sunmalarının önemine işaret etti.

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