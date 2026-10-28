Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ne ilişkin sunuş konuşmasını gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Meclisin bütçe önceliklerini ve idari faaliyetlerini değerlendiren Kurtulmuş, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, mali disiplinin korunması, parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerinde durdu.

TBMM’NİN 2027 BÜTÇE TEKLİFİ 33,8 MİLYAR LİRA

TBMM Başkanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 33 milyar 787 milyon 913 bin lira olduğunu açıklayan Kurtulmuş, kaynakların Stratejik Plan’daki amaçlar doğrultusunda önceliklendirildiğini ve tasarruf tedbirlerinin esas alındığını belirtti.

Teklif edilen bütçenin yüzde 92,5’inin cari, yüzde 7,5’inin ise yatırım giderlerinden oluştuğunu kaydeden Kurtulmuş, ekonomik sınıflandırmaya göre personel giderlerinin toplam bütçedeki payının yüzde 57,4, sosyal güvenlik devlet primi giderlerinin yüzde 6,6, mal ve hizmet alımlarının yüzde 9,5, cari transferlerin ise yüzde 19,1 olduğunu bildirdi. Sermaye giderleri ve sermaye transferlerinin toplam payı yüzde 7,5 olarak açıklandı.

Personel, sosyal güvenlik ve tedavi giderlerinin toplam ödeneğin yüzde 74,8’ini oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumuna 637 milyon 234 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ise 2 milyar 350 milyon lira Hazine yardımı ayrıldığını ifade etti. 2027 yılı bütçe teklifinin 2026 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 artış gösterdiğini kaydeden Kurtulmuş, söz konusu iki kurumun payları hariç tutulduğunda artış oranının yüzde 22,3 olduğunu bildirdi. Orta Vadeli Program büyüklükleri esas alındığında TBMM Başkanlığının 41 genel bütçeli idare arasında 26’ncı sırada yer aldığını belirten Kurtulmuş, 2028 yılı için 36 milyar 785 milyon 564 bin lira, 2029 yılı için ise 39 milyar 863 milyon 954 bin lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

2025 YILI HARCAMALARININ YÜZDE 98,6’SI KULLANILDI

2025 yılı kesin hesap verilerini de paylaşan Kurtulmuş, yılın başlangıç ödeneğinin 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olduğunu, yıl içindeki revizyonlarla bu tutarın 15 milyar 685 milyon 238 bin liraya indiğini belirtti. Gerçekleşen harcamanın 15 milyar 464 milyon 925 bin lira 6 kuruş olduğunu kaydeden Kurtulmuş, ödenek kullanım oranının yüzde 98,6 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Sayıştay tarafından görevlendirilen uzman denetçilerin hazırladığı dış denetim raporunda kayıtlarla ödeme belgelerinin uyumlu olduğunun belirtildiğini aktaran Kurtulmuş, kesin hesap cetvellerinin belgelere dayandığını, ödenek üstü harcama yapılmadığını ve mali işlemlere ilişkin herhangi bir bulgu veya tenkide yer verilmediğini ifade etti.

2026 yılı ödeneğinin 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak kanunlaştığını, revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaştığını belirten Kurtulmuş, sunuşa esas veriler itibarıyla yaklaşık 19,2 milyar liralık harcama yapıldığını ve kullanım oranının yüzde 72 seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Yıl sonunda ayrılan kaynağın tamamına yakınının kullanılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

“VATANDAŞIN VERGİSİNİN KARŞILIĞINI GÖRMESİ DEVLETE GÜVENİ ARTIRIR”

Bütçe görüşmelerinin kamu kaynaklarının kullanımının değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, halk adına kullanılan yetkinin yine halkın temsilcilerine karşı hesap verme sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ifade etti.

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