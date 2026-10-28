Vali Nedim Akmeşe, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin hizmet kalitesini artıracak yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni araçların kente hayırlı olmasını dileyen Akmeşe, her kurumda mali disiplinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Mali disiplinin sağlanmasının ardından yatırımların doğru planlama doğrultusunda yapılması gerektiğini belirten Akmeşe, 'Belediyemiz mali disiplini sağlamış ve bu disiplini sağlayabildiği için yatırımları yapabiliyor. 20 araç az değil. Bu şehrimize değer katacak, hizmet kalitesini yükseltebilecek bir yatırım. Bu hizmetlerin ekonomik zorluklara rağmen yapılabilmesini de bizim için bir şans olarak görüyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediyenin yatırımlarının kentin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

Göreve geldiklerinden beri 154 hizmet aracı aldıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

'154 aracı belediyemizin öz malı olarak kazandırmışız. Allah'a şükürler olsun yaptığımız yöntemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Belediyemiz mali açıdan geçen yıl bütçe fazlası vermişti. Bugün 3 yol süpürme aracı, 5 hidrolik çöp kamyonu, 5 hizmet aracı, 2 cenaze aracı, mini çöp kamyonu, transit, arazi aracı, atık kart aracı ve 30 tonluk paletli iş makinesini hizmete alıyoruz.'

Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.