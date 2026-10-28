Türkiye’de elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüzde 19,16 olarak kaydedildi. Araç fiyatları ve otomotiv sektöründeki dönüşümün gündemde olduğu dönemde açıklanan veriler, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarındaki konumunu da ortaya koydu.

Araç fiyatları üzerine veriler paylaşan aracıfiyat.com’un Ekim 2026 tarihli listesine göre Türkiye, tam elektrikli otomobillerin pazar payı bakımından karşılaştırmaya dahil edilen Avrupa ülkeleri arasında 18’inci sırada yer aldı.

Elektrikli otomobil pazarında ilk sırada Norveç var

Listede Norveç, yüzde 97,94’lük elektrikli otomobil pazar payıyla ilk sırada bulunuyor. Norveç’i yüzde 81,73 ile Danimarka, yüzde 50,37 ile Finlandiya takip ediyor.

İlk 10 sırada yer alan diğer ülkeler ise İzlanda, İsveç, Hollanda, Malta, Belçika, Fransa ve Lüksemburg oldu. Bu ülkelerde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışları içindeki payı yüzde 30,99 ile yüzde 49,65 arasında değişti.

Türkiye, AB ortalamasının altında kaldı

Verilere göre Avrupa Birliği ortalaması yüzde 23,88 olarak hesaplandı. Türkiye’deki yüzde 19,16’lık oran, AB ortalamasının 4,72 yüzde puan altında kaldı.

Türkiye, yüzde 19,84’lük pazar payına sahip Slovenya’nın ardından 18’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin arkasında ise yüzde 11,02 ile İspanya ve yüzde 10,45 ile Güney Kıbrıs bulundu.

Avrupa’da elektrikli otomobil pazar payları

Ekim 2026 tarihli listede yer alan ilk 20 ülke ve elektrikli otomobillerin pazar payları şöyle sıralandı:

1. Norveç: Yüzde 97,94

2. Danimarka: Yüzde 81,73

3. Finlandiya: Yüzde 50,37

4. İzlanda: Yüzde 49,65

5. İsveç: Yüzde 42,90

6. Hollanda: Yüzde 41,19

7. Malta: Yüzde 40,38

8. Belçika: Yüzde 39,09

9. Fransa: Yüzde 31,36

10. Lüksemburg: Yüzde 30,99

11. Portekiz: Yüzde 28,97

12. İrlanda: Yüzde 27,43

13. Almanya: Yüzde 27,19

14. Avusturya: Yüzde 26,20

15. İsviçre: Yüzde 26,20 Altın fiyatlarında son durum! İçeriği Görüntüle

16. Birleşik Krallık: Yüzde 26,16

17. Slovenya: Yüzde 19,84

18. Türkiye: Yüzde 19,16

19. İspanya: Yüzde 11,02

20. Güney Kıbrıs: Yüzde 10,45

Listede yer alan oranlar, yeni otomobil satışları içinde tam elektrikli modellerin payını gösteriyor.