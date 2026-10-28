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KAMUOYUNA DUYURULUR Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Haydar Arda Çakmak’ın başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki hususları karara bağlamıştır: Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu’nun, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00’da Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:6, 06560 Yenimahalle / Ankara adresinde yapılmasına; ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00’da Kültür Mah. Kızılırmak Cad. No:36, 06420 Çankaya / Ankara (Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi) adresinde, çoğunluk aranmaksızın ve belirlenen gündem doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Genel Kurul gündem maddelerine, kulübümüzün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://t.co/9lPt1PP3zB

Alınan karara göre genel kurul, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00’da Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi No: 6, 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

Yönetim Kurulu, Başkan Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, kulübün Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu’nun tarihini ve toplantı yerlerini belirledi.

Kulübün Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu, 15 Kasım 2026 Pazar günü Ankara’da yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul, 22 Kasım’da çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

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