Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, 70. bölüm final sahnesiyle izleyicilerin merakını artırdı. Alya’nın Ecmel’in yolunu keserek silah doğrulttuğu ancak tetiği çekemeden fenalaştığı sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Cihan’ın Alya’nın yanına koşarak “Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…” sözleriyle seslenmesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Heyecan dolu finalin ardından dizinin merakla beklenen 71. bölüm fragmanı yayımlandı. Ancak tanıtımda fark edilen bir devamlılık hatası, fragmanın kısa süre içinde kaldırılmasına neden oldu.

Alya’nın topuklu ayakkabısı bir anda bota dönüştü

İlk fragmanda Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sahnede dikkat çeken bir çekim hatası yer aldı. Alya’nın bir karede topuklu ayakkabı giyerken sonraki karede botla görülmesi, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Söz konusu hatanın fark edilmesinin ardından ilk fragman yayından kaldırıldı. Gerekli düzeltmenin yapılmasının ardından 71. bölüm fragmanı yeniden paylaşıldı.

Yarım milyon izlenme kayboldu, sosyal medya yorum yağdırdı

Fragmanın yeniden yayımlanması bu kez de izlenme ve etkileşim tartışmasını beraberinde getirdi. Kaldırılan ilk tanıtımın kısa sürede ulaştığı yaklaşık 500 bin izlenme ve etkileşimin yeniden paylaşım sonrasında kaybolması, izleyicilerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada duruma esprili yorumlar yapan dizi takipçileri, küçük bir ayakkabı hatası nedeniyle fragmanın kaldırılmasını eleştirdi. İzleyicilerin yorumları arasında şu ifadeler öne çıktı:

“Ya tek kusurunuz bu olsun!”

“Bunun için etkileşimi yok ettiniz...”

“Yanlış ayakkabı görünüyor diye fragmanı mı sildiniz, şaka mı?”

“Görmezden gelirdik, etkileşim ziyan oldu.”

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Uzak Şehir’in 71. bölüm fragmanındaki ayakkabı hatası, dizinin yeni bölümüne yönelik merakın yanı sıra sosyal medyada kurgu hataları ve etkileşim kaybı tartışmasını da gündeme taşıdı.