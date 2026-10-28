Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, evine dönerken trafik kazası geçirdi. Kazada Kartal'ın ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Kartal, görevinden ayrılmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak evine gitmek üzere yola çıktı. Deneyimli teknik adam, İstanbul Anadolu Kavağı mevkiinde trafik kazasına karıştı.

Kazada Kartal'ın ve diğer aracın sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili paylaşılan ilk bilgilerde ciddi bir yaralanma yaşandığına ilişkin bilgi yer almadı.

Kartal'ın kazası, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı gün yaşandı.