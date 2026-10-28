Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Çankaya Ahmet Andiçen İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından Cumhuriyet’in anlam ve önemini konu alan eğitici bir film izlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar ayrıca Cumhuriyet temalı boyama çalışmaları yaptı ve kitap okudu.

ABB’den çocuklara yönelik sosyal alan vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların hem öğrenebileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Demir, “Çocuklarımızın hazırlamış olduğu Cumhuriyet Bayramı gösterisini izledikten sonra çocuk katında kitap okuma ve boyama etkinliği gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın öğrenebileceği ve güzel anılar biriktirebileceği nitelikli sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Öğrenciler 29 Ekim coşkusunu paylaştı

Etkinliğe katılan öğrenciler, kütüphanede vakit geçirmekten ve Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden Damla Özen, etkinlikte film izlediğini ve boyama yaptığını belirterek güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Arvel Aslan da kütüphaneye severek geldiğini ve etkinliklerden keyif aldığını ifade etti.

Hazal Şefaat, 29 Ekim gösterisini sahnelemek için geldiklerini ve etkinliğin kendileri için çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Ömer Halis Küçüker, Cumhuriyet’in ilan edildiği günün önemine değinerek Atatürk’ün armağan ettiği bayramı kutlamak için gösteriler yaptıklarını ve şiirler okuduklarını anlattı. Uzay Kaya ise etkinliğe gösteri yapmak amacıyla katıldıklarını belirterek Cumhuriyet’in ilanının önemini vurguladı.