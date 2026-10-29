Nafaka sistemine yönelik gündeme gelen düzenleme kapsamında, nafaka süresinin belirlenmesinde yeni kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Değerlendirmelerde, evlilik süresinin 3 ila 5 yıl arasında olması seçeneği üzerinde duruluyor. Nafaka alacak kişinin gelir durumu, çalışma hayatına katılımı ve çocuk sahibi olup olmadığı da karar sürecinde dikkate alınacak unsurlar arasında yer alıyor.

Düzenleme kapsamında, nafaka alacak kişinin yeniden evlenme ihtimalinin de değerlendirilmesi gündemde. Nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine ise somut olayın koşulları dikkate alınarak hâkim karar verecek.

Öte yandan, düzenlemede nafakanın her durumda süreyle sınırlandırılması öngörülmüyor. Gerekli görülen durumlarda süresiz nafaka verilmesi seçeneği de korunabilecek.

Düzenlemenin nihai çerçevesinin, yapılacak değerlendirmeler ve yasal çalışmalar sonucunda netleşmesi bekleniyor.